"¿Ya encontraste el sentido mamacita?", Niurka arremete contra Manelyk González tras caída en "Hoy"

La semana pasada, la cantante Manelyk González, ex participante del reality show “Acapulco Shore”, sufrió una tremenda caída durante la competencia “Las estrellas bailan en hoy: campeón de campeones”, la cual se lleva a cabo en el matutino “Hoy” de Televisa. Como consecuencia tuvo una contusión cerebral, esguince cervical y tendonitis. Posteriormente, a través de sus redes sociales, la polémica vedette cubana Niurka (ex esposa del productor de televisión Juan Osorio), hizo unos comentarios al respecto, lo que no fue del agrado de la también influencer.

La llamada “Señora escándalo”, dejó por un momento su controversia con su ex pareja, el actor dominicano Juan Vidal, para reaccionar a la caída que sufrió Mane. “Ese video es para todas esas personas ignorantes que tristemente existen en nuestra vida, técnicamente todas las chicas que han bailado en el programa ‘Hoy’ han tenido que hacer cargadas muy difíciles e incluso, Mane acaba de caerse del hombro de su compañero porque pierden el eje, el equilibrio y no la bailarina, sino el bailarín”.

Niurka puso como ejemplo a su hija Romina Marcos, quien también participa en la competencia de baile antes mencionada, reiterando que el responsable de la caída de Manelyk fue su compañero, “si ustedes se dan cuenta, tanto Romina como las demás compañeras han hecho complicadas cargadas, el eje, el pilar, el centro, el equilibrio es el hombre”.







Por su parte, Manelyk González expresó en un Instagram Live que no comprendía el por qué Niurka hizo ese comentario, “cada quién puede decir lo que se le dé su gana, pero, ¿por?”. Asimismo, dijo que tiempo atrás, la vedette había mencionado que no la conocía, insinuando que era famosa por tener relaciones sexuales en “Acapulco Shore”, reality show producido por MTV.

“Primero dijo que no me conocía, luego que solo era una vieja que cog… en televisión y ahora sale defendiéndome diciendo que no fue mi culpa, digo, perfecto, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, me parece muy divertida y auténtica, pero de repente no sé, no tiene mucho sentido lo que decimos con lo que hacemos”.

Como era de esperarse, la mamá del actor y cantante Emilio Osorio, no se quedó callada y arremetió en contra de Mane. “Mira, le voy a dar sentido a lo que tú no se lo encuentras, cuando dije que no te conocía, no te conocía, después alguien dijo que te hiciste famosa en ‘Acapulco Shore’ y que en ese show todo mundo cog… mucho”.

Niurka mencionó que después ubicó a Manelyk González en el programa “Hoy”, haciendo más de lo que hacía en el reality show de MTV, “te vi más bailando, por cierto, me gustó, así soy, cuando no te conozco, digo que no te conozco, cuando te conozco digo que te conozco, entonces, ¿ya encontraste el sentido, mamacita?, es fácil”.











