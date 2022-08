Visita Irapuato, Guanajuato: cultura, arte, historia y entretenimiento definen a la ciudad fresera

En el museo hay objetos que llevan consigo la historia de México como: Pistolas de la época de la Revolución, uniformes militares, piezas prehispánicas, fósiles, exposiciones de pintura, esculturas, etc. Su construcción fue en el siglo XVIII, es de estilo neoclásico. La entrada es totalmente gratuita, el horario es de martes a viernes de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Es el segundo municipio más importante turísticamente hablando, en la ciudad fresera puedes conocer: patrimonios históricos, monumentos, templos y plazas, etc. Su afición por el fútbol y el basquetbol también es característica de los irapuatenses. La gastronomía es deliciosa, pero, además, visitar la ciudad fresera e irte sin haber probado las jugosas y deliciosas fresas, es como no haber visitado la ciudad.