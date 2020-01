UNAM instala mesas de denuncias en prepas 7 y 9

En este contexto la UNAM garantizó que quienes sean denunciados como agresores se les instruirá a no presentarse en las instalaciones universitarias hasta que no concluyan los procedimientos de investigación correspondientes y se hayan emitido las resoluciones conforme a derecho y que las víctimas de acoso o agresión sexual serán protegidas en los términos del protocolo de atención para estos casos y sus datos personales serán resguardados en todo momento.

