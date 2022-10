¡Un presidente enfermo y un “gobierno fallido”!

Y es que no hay vacunas suficientes, no hay médicos, no hay medicinas y en el extremo, México perdió seis años en su expectativa de vida, en sólo cuatro años de la gestión de AMLO.

5.- Crisis sanitaria. Y si de vidas perdidas hablamos a causa de la imparable irresponsabilidad oficial, no podemos dejar pasar que según no pocas mediciones internacionales colocan al gobierno mexicano como el campeón en el manejo deficiente de la pandemia.