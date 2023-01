Un Café con… Jorge Echeagaray

Egresado de la Escuela de Música del Centro Municipal de Artes de Mazatlán, donde estudió la licenciatura en canto, el tenor Jorge Echeagaray es una de la voces privilegiadas de la ópera.

¿En cuáles escenarios has tenido oportunidad de presentarte y cuál ha sido el más importante para ti?

En casi todo México me han dado la oportunidad, tanto en festivales como en teatros importantes, como por ejemplo, el teatro Degollado en Guadalajara; el teatro Ángela Peralta, que es mi casa; el Auditorio Nacional, la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes; el teatro Macedonio de Alcalá, en Oaxaca; el Cervantino; las Fiestas de Pitic, en Sonora; Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, y Las Lunas del Auditorio Nacional. Todos esos lugares los he disfrutado mucho y han sido parte de mi carrera. Aún no se ha dado ese lugar importante donde quiero presentarme, que es el Palacio de Bellas Artes, pero estoy trabajando en ello para lograrlo.

¿Con quién te gustaría compartir escenario?

Mi sueño siempre ha sido con Plácido Domingo. Ya tuve la oportunidad con Fernando de la Mora, y además tuve la oportunidad que me diera clases. Y en la música popular también tengo ganas de hacer algo con Banda MS y Ramón Ayala.

¿Desde cuándo eres fanático de la lucha libre?

Desde niño. Antes de hacer música ya tenía la lucha libre dentro de mis venas, y hasta la fecha, a pesar de que ya no soy tan constante por trabajo, sigo siendo un amante de la lucha. De hecho voy a la Arena México, a la Ciudad de México. También he conocidos varios lugares por la lucha libre. Trabajé un tiempo de fotógrafo y reportero en una revista que se llama Súper Lucha y soy anunciador de las luchas en Mazatlán. Además, he tenido la oportunidad de conocer a mis ídolos de niño y de hacerlos mis amigos algunos de ellos. Fíjate, mi mamá fue la que me llevaba a las luchas de niño. Creo que pensó que se me iba a quitar el gusto, pero al contrario, como que alimentó el monstruo que traía dentro. En la actualidad tengo una colección de 400 máscaras de luchadores, además de figuras de luchadores, tazas y vasos, de todo lo que me han regalado. De hecho, tengo un cuarto especial con todo lo que te puedas, imaginar referente a la lucha libre.

¿Qué profesión hubieras desempeñado si no te hubieras dedicado al canto?

Me gusta mucho el tren. Creo que hubiera sido maquinista de tren, chef o cocinero, porque también me gusta mucho la cocina, sobre todo para reunir a la familia o amigos. Para mí eso es algo que me llena mucho.

¿Qué proyectos vienen para el 2023?

Voy a tener un concierto en abril en Austin, Texas, con la Ópera de Austin; otro más en Alemania, para este no tengo aún la fecha. Viene un concierto con la Orquesta Sinaloa de las Artes, además tengo una invitación de José Adán Pérez Meza a Nueva York a dar un concierto allá, y también quiero empezar a internacionalizarme y abrir otros caminos.

¿Con quién te tomarías un café?

Yo creo que con la gente de cultura a nivel federal.

¿Por qué?

Para conocer cómo se manejan recursos. Para presentarle mis proyectos y el de amigos cantantes, para hacer que la música se mueva por todo México y así llegue a rincones y comunidades alejadas, porque creo que debemos de brindarle una mejor formación cultural a las personas, esas personas que nunca han visto un concierto de ópera en su vida.







