SEVENTEEN: ¿Cómo aprender a pronunciar el nombre de los integrantes de la banda de K-Pop?

Por otra parte, al tener la libertad de componer y producir todas sus canciones, los miembros de la banda comparten sus respectivas historias con CARAT (nombre de su fandom) . Por ejemplo, previo al lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Face the Sun”, cada uno de los Idols reveló sus miedos a través del tráiler “13 Inner Shadows”, dando un paso más hacia los fans como artistas más sinceros y en vez de hundirse en el miedo y detenerse, quemaron toda desconfianza hacia sí mismos y renacieron como seres más fuertes, como el sol, eligiendo embarcarse en un nuevo viaje a través de su música.

