Selección Mexicana: Carlos Vela negó que le hayan buscado para el mundial de Qatar 2022

Uno de los jugadores de la Selección Mexicana que la afición más echará de menos es Carlos Vela. El atacante jugó por última vez con el Tri en la Copa Mundial de Rusia 2018 y no estuvo nunca considerado durante el proceso de Gerardo Martino como estratega del Tri.

Esta semana TUDN aseguró que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se le acercó para ver la posibilidad de que el delantero volviera al Tri para Qatar 2022, pero recibió un “No” como respuesta. Algo que el delantero desmintió en entrevista con ESPN y aseguró que no ha recibido ninguna invitación.

“Me los he encontrado en un All Star, he hablado con Tata casual sobre algún tema, pero nadie ha llegado a decirme ‘¡Hey, toma esto!’, y no pasa nada”, explicó el jugador del LAFC. “No sé por qué quieren buscar donde no hay. Sabemos la gente que va a estar en Qatar y lo que hay que hacer es apoyar”.

El atacante aseguró que tiene un relación cordial con Gerardo Martino y la gente de la FMF, pero reiteró que no le han buscado concretamente para llamarlo a la selección. “Yo tengo mucho respeto hacia el Tata, hacia los directivos porque con ellos no he tenido ningún problema, no he tenido algo que pueda decir algo malo de ellos”.

“Al final yo siempre les he deseado lo mejor. He dicho mi postura cuando hablé con Tata y hasta ahí. No sé por qué quieren seguir buscando donde no hay”, puntualizó el ‘Bombardero’, que por ahora está enfocado en ganar la MLS Cup con el LAFC este sábado 5 cuando enfrente al Philadelphia Union.

A sus 33 años, Carlos Vela ha disputado 70 partidos con la Selección Mexicana mayor, con 19 goles y dos mundiales: Sudáfrica 2010, donde solo jugó en los dos primeros partidos de la fase de grupos, y Rusia 2018, en donde tuvo actividad en todos los partidos y marcó gol contra Corea del Sur.





