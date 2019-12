Santa Claus llegó durante el festival de los bebés

Con un lleno total de personas lució el auditorio 27 de Febrero, quienes acudieron para ver bailar a los niños y bebés que conforman la Guardería Ludoteca Peek A Boo. Con un repertorio de canciones alusivas a la gran víspera de la Navidad fue como fueron presentándose las distintas salas de bebés. Quienes sorprendieron con sus vestimentas y sus bellas sonrisas fueron los más pequeñitos, claro, bailando en brazos de sus maestras. Las canciones más representativas a la Navidad que los pequeños bailaron fueron Santa Claus Is coming to Two, Duendes mágicos, Navidad Rock y Pronto llegará Santa Claus, entre otras, que arrancaron calurosos aplausos a los presentes. Para finalizar la presentación arribó al festival Santa Claus, para que las familias enteras de los homenajeados se tomaran la foto del recuerdo.

