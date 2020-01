Rusos hackean empresa ucraniana vinculada a juicio a Trump

El director general de Area 1, Oren Falkowitz, es un exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional. Su compañía ofrece seguridad en correos electrónicos a políticos estadounidenses. Durante una entrevista el viernes con The Associated Press, dijo que los principales candidatos a las contiendas a la presidencia y el Congreso en 2020 han recibido alrededor de mil emails de “phishing” en los últimos meses.

you might also like