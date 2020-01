Robert Pattinson revela que hará cine para adultos

El actor Robert Pattinson se prepara para encarnar en cine a Bruce, en la película Batman, se informó hace unos meses en distintos portales de noticias. En recientes declaraciones, Robert dice que se dedicará al cine porno, y hay un motivo.

Robert Pattinson ha tomado una decisión, en caso de que a los fans de Batman no les guste la actuación que hará en esta película, y la comparte en entrevista con The Guardian.

La verdad es que yo soy mi crítico más duro, no me preocupan los demás, pero si no les gusta mi versión me dedicaré al porno, más bien al porno artístico”, revela.