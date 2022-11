Revelan las causas de la hospitalización de la actriz Rebecca Jones: "el dictamen médico es estable"

La mañana de este miércoles, la conductora de televisión Joanna Vega-Biestro, informó que la querida actriz mexicana de cine, teatro y televisión Rebecca Jones fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México, que se reportaba su estado de salud como grave, y que su hijo Maximiliano Camacho (fruto del matrimonio que tuvo con el actor Alejandro Camacho), estaba solicitando donadores de sangre de manera urgente, “su hijo ya confirmó que ella sí está hospitalizada, el estado de la actriz es grave”.

Tras darse a conocer que la también productora de televisión, de 65 años de edad, había ingresado al Hospital ABC de Observatorio, en la Ciudad de México, se especuló que tenía cáncer otra vez. Debido a los rumores, Prensa Danna, la agencia de management y relaciones públicas de Rebecca Jones, dio a conocer las causas de su hospitalización.

En los últimos días, Rebecca Jones presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección; por el momento el dictamen médico es estable. “Prensa Danna es y será la única vía de comunicación oficial para dar reporte del estado de salud de la Sra. Jones, esto autorizado por la familia, por lo cual pedimos hacer caso omiso a cualquier especulación ajena a nosotros”, manifestó la agencia en un comunicado publicado en redes sociales.

Agradecemos su preocupación y muestras de cariño para nuestra querida primera actriz Rebecca Jones, pedimos sus oraciones y buena energía para su pronta recuperación.

Actualmente, la actriz forma parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa, “Cabo” (protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa), donde interpreta el personaje de “Lucía Alarcón”. Prensa Danna expresó su agradecimiento a José Alberto “El Güero” Castro, productor del melodrama, así como a todo su equipo, “por todo el apoyo brindado en estos momentos”.

Cabe recordar que en el 2017, Rebecca Jones fue diagnóstica con cáncer de ovario. Dos años después, luego de varios tratamientos de quimioterapia, logró erradicar la enfermedad, “estaba en etapa tres, muy avanzada, pero los médicos me dijeron que afortunadamente soy muy sana, llegó a un cuerpo fuerte, sin diabetes ni hipertensión”, dijo la querida histrionisa en una pasada entrevista para la revista Quién.

Hace unos meses, el actor Alejandro Camacho aseguró que su ex esposa tenía cáncer otra vez, lo que fue desmentido por ella misma, “efectivamente, es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo ni sabe nada de mi vida ni tiene por qué opinar acerca de mi salud, yo creo que no lo hizo con mal intensión, simplemente no tiene por qué opinar”.











