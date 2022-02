Reseña de “Los amores imparables”

Cada página de Los amores imparables constituye la búsqueda de conectar con la nostalgia de pasados que aún nos hieren; con suspiros que quedaron atorados en historias que, de haber sucedido, nos hubieran hecho muy felices; con encuentros entre miradas fugaces, sonrisas que quedaron suspendidas en una librería; o con preguntas que no hicimos mientras caminábamos por la acera, pero no sólo es el recorrido por los sentimientos y aventuras del autor, también es una forma de recordar la importancia de la empatía, de abrir los ojos al mundo que está frente a nosotros.

Es un amor imposible de domesticar, que está varios palmos por encima del asombro, que no tiene medida. Creo que ya sabes de qué amores hablo, de esos amores bárbaros que te hacen soñar y no te dejan dormir, de esos amores que te llevan a todas partes, pero jamás te llevan a ningún lugar.» Marwan