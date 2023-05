Repartidor de delivery paralizó TikTok por gesto con ABUELITOS en situación de calle

El caso viral que recorre Internet causó gran impacto debido a que el joven repartidor empezó narrar que casi a la 1 de la madrugada, le llevó el último pedido antes de irse a su hogar a descansar, lo que le sorprendió fue que: “ llegue a la 1.10 al domicilio del cliente, le escribe al chat del aplicativo y no respondía, le llamé como 23 veces y no respondía, toque timbre muchas veces y tampoco respondía”.

