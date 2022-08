Reforma para las Universidades Públicas

En política no hay coincidencias. El mismo lunes que el mandatario sinaloense en su semanera hacia los señalamientos al PAS y la UAS, el presidente López Obrador en su mañanera arremetió contra los cacicazgos y la corrupción que impera en las universidades públicas de todo el país. El tabasqueño no dio nombres. Pero en Sinaloa sabemos bien que existe un aludido.

you might also like