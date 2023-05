Re: Why do they commit suicide in Egypt prisons?





Je pourrais continuer encore et encore. Ce que je veux dire, c’est que nous sommes tous mal orientés pour nous haïr; nous ne verrons donc pas ce que fait l’élite mondiale. Au moins l’un d’entre vous est en France, je pense ; mais je ne sais pas quelle “communauté” ; si vous êtes impliqué dans les manifestations contre Macron ; comment vous avez vécu la pandémie ; ou ce que vous pensez du Traité sur la Pandémie de the WHO (bras médical de l’UN) ; digital ID ; Vaccin P*ssports ; mRNA; CBDC ; The Great Reset / Build Back Better / Durabilité / Quatrième Révolution Industrielle de l’Automatisation, de la Robotique et de l’A.I. (4IR); etc.

Je connais le Quran et les Hadiths. Avez-vous lu l’Ancien et le Nouveau Testament ? L’élite s’en sert comme livre de jeu pour nous tromper. Le Livre de l’Apocalypse. Ils ont un plan pour l’enfer éternel sur terre, via 4IR. La sorcellerie (occulte, satanisme) est rendue plus forte si les victimes sont informées de ce qui est fait, un type d’envoûtement (à travers des films, des livres, des publicités, etc.); & puisque la plupart des gens se moquent / rejettent le NT, les chrétiens qui mettent en garde sont généralement considérés comme des fous, des théoriciens du complot ou des “suprématistes blancs de droite” nécessitant une “déradicalisation” (l’Amérique de Biden). Lorsque l’élite finalisera l’infrastructure, elle nous arrêtera TOUS, en basculant un interrupteur. LGBT+ n’est qu’une étape : TransHUMAN est l’objectif final.

S’il vous plaît, ne rejetez pas ce que j’ai dit comme un “complot”, vous pouvez me demander n’importe quoi, je peux soutenir n’importe quoi. Je suis obligé d’avertir de ce que fait l’élite mondiale. Tous les désaccords entre les peuples proviennent de ce qu’ils (les partenariats public-privé) font, pour nous distraire. Par exemple, l’Ukraine : savez-vous pourquoi (approuvez-vous ou non) l’Occident envoie des milliards à l’Ukraine, quels que soient les dommages causés au monde en sanctionnant la Russie ? Avez-vous une idée de ce que l’élite fait/prévoit ?





