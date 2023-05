Re: Why do they commit suicide in Egypt prisons?





2 of 3 @JamalX @Shams Tabrizi II

Le 911 était un travail interne, l’excuse de Bush pour envahir l’Iraq (et partout ailleurs ; mais il y avait une raison particulière de choisir là-bas, d’abord); provoquer le “besoin” d’une redistribution massive des peuples (en tant que “réfugiés”); & pour mettre en place une surveillance des Américains (déguisée en Guerre contre le Terrorisme. Par exemple, le Patriot Act est utilisé contre les Américains qui se plaignent de l’endoctrinement pervers des enfants dans les écoles; des politiques corona draconiennes ; des irrégularités électorales; de la destruction de nos infrastructures et de notre approvisionnement alimentaire; invasion via notre frontière sud, etc.). De plus, Bush Sr a dirigé la CIA (criminels); & son père, le banquier Prescott, a aidé les n*zis.

Rockefeller est l’un des industriels criminels américains. La famille a été impliquée dans tout, depuis la création de la Réserve fédérale (la banque centrale privée qui imprime de l’argent, puis facture des intérêts usuraires aux contribuables); normaliser la médecine (afin qu’elle puisse être brevetée pour Big Pharma & Big Medicine); monopoliser l’industrie pétrolière; financement de la WW2 et des nazis (y compris l’Institut d’eugénisme où Mengele a travaillé tout en expérimentant sur des juifs, en particulier des jumeaux, à Auschwitz); création du LON, UN, CFR, Planned Parenthood, Trilateral Commission, Tavistock Institute (contrôle de l’esprit, lavage de cerveau, etc.); rejoindre Gates & WEF dans les simulations de pandémie; faire des recherches sur des choses comme le contrôle à distance du cerveau des souris; choisir le vaccin contre la “grippe espagnole”; créer Big Ag; & tellement plus. Les dernières connexions que je ferai ici sont que le père de Bill Gates dirigeait Planned Parenthood (et tout ce que Jr fait est en partenariat avec Rockefeller); & Klaus Schwab (WEF) a été encadré par Kissinger qui a été encadré par Rockefeller (les deux derniers faisaient partie de la CIA Opération P*perclip: les États-Unis ont amené les meilleurs scientifiques N*zi pour travailler à la NASA, Big Pharma, etc.). UN / WEF, les milliardaires et les Gov’t sont associés dans quelque chose appelé “Stakeholder Capitalism”, où les masses sont des “clients” / Des esclaves pour dettes, contrôlés pour leur propre bien. Le but est une déshumanisation complète et littérale au niveau animal, une marchandise comme le bétail. En aparté, Gates est le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Svez-vous “reconstruire mieux?” (“Build Back Better”).





Source link