Re: Palestinians do not celebrate the killing of children, but Israelis do

Who are these guys?—
Abu Sayyaf Group (ASG)
Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group – IG)
HAMAS
Harakat ul-Mujahidin (HUM)
Hizballah
National Liberation Army (ELN)
Palestine Liberation Front (PLF)
Palestine Islamic Jihad (PIJ)
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
PFLP-General Command (PFLP-GC)
Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)
al-Qa’ida (AQ)
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
Jaish-e-Mohammed (JEM)
Lashkar-e Tayyiba (LeT)
Al-Aqsa Martyrs Brigade (AAMB)
Asbat al-Ansar (AAA)
al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)
Jemaah Islamiya (JI)
Lashkar i Jhangvi (LJ)
Ansar al-Islam (AAI)
Islamic State of Iraq and the Levant (formerly al-Qa’ida in Iraq)
Islamic Jihad Union (IJU)
Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B)
al-Shabaab
Revolutionary Struggle (RS)
Kata’ib Hizballah (KH)
al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP)
Harakat ul-Jihad-i-Islami (HUJI)
Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)
Jaysh al-Adl (formerly Jundallah)
Army of Islam (AOI)
Indian Mujahedeen (IM)
Jemaah Anshorut Tauhid (JAT)
Abdallah Azzam Brigades (AAB)
Haqqani Network (HQN)
Ansar al-Dine (AAD)
Boko Haram
Ansaru
al-Mulathamun Battalion (AMB)
Ansar al-Shari’a in Benghazi
Ansar al-Shari’a in Darnah
Ansar al-Shari’a in Tunisia
ISIL Sinai Province (formerly Ansar Bayt al-Maqdis)
al-Nusrah Front
Mujahidin Shura Council in the Environs of Jerusalem (MSC)
Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi (JRTN)
ISIL-Khorasan (ISIL-K)
Islamic State of Iraq and the Levant’s Branch in Libya (ISIL-Libya)
Al-Qa’ida in the Indian Subcontinent
Hizbul Mujahideen (HM)
ISIS-Bangladesh
ISIS-Philippines
ISIS-West Africa
ISIS-Greater Sahara
al-Ashtar Brigades (AAB)
Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)