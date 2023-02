Re: Palestinians do not celebrate the killing of children, but Israelis do





Who are these guys?—

Abu Sayyaf Group (ASG)

Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group – IG)

HAMAS

Harakat ul-Mujahidin (HUM)

Hizballah

National Liberation Army (ELN)

Palestine Liberation Front (PLF)

Palestine Islamic Jihad (PIJ)

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

PFLP-General Command (PFLP-GC)

Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)

al-Qa’ida (AQ)

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)

Jaish-e-Mohammed (JEM)

Lashkar-e Tayyiba (LeT)

Al-Aqsa Martyrs Brigade (AAMB)

Asbat al-Ansar (AAA)

al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)

Jemaah Islamiya (JI)

Lashkar i Jhangvi (LJ)

Ansar al-Islam (AAI)

Islamic State of Iraq and the Levant (formerly al-Qa’ida in Iraq)

Islamic Jihad Union (IJU)

Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B)

al-Shabaab

Revolutionary Struggle (RS)

Kata’ib Hizballah (KH)

al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP)

Harakat ul-Jihad-i-Islami (HUJI)

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)

Jaysh al-Adl (formerly Jundallah)

Army of Islam (AOI)

Indian Mujahedeen (IM)

Jemaah Anshorut Tauhid (JAT)

Abdallah Azzam Brigades (AAB)

Haqqani Network (HQN)

Ansar al-Dine (AAD)

Boko Haram

Ansaru

al-Mulathamun Battalion (AMB)

Ansar al-Shari’a in Benghazi

Ansar al-Shari’a in Darnah

Ansar al-Shari’a in Tunisia

ISIL Sinai Province (formerly Ansar Bayt al-Maqdis)

al-Nusrah Front

Mujahidin Shura Council in the Environs of Jerusalem (MSC)

Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi (JRTN)

ISIL-Khorasan (ISIL-K)

Islamic State of Iraq and the Levant’s Branch in Libya (ISIL-Libya)

Al-Qa’ida in the Indian Subcontinent

Hizbul Mujahideen (HM)

ISIS-Bangladesh

ISIS-Philippines

ISIS-West Africa

ISIS-Greater Sahara

al-Ashtar Brigades (AAB)

Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)





