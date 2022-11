Re: Palestine rights group accuses Israel of ‘mafia methods’ as UN hearings open – Middle East Monitor





C’mon Man … the UNHRC?

The UN organization with leadership on Human Rights … led by such stellar defenders of human rights as:

China

Russia

Pakistan

Saudi Arabia

Cuba

The hypocrisy oozes from the pores of the vile UNHRC

No apologies





