Re: Pakistan calls on Iran to prevent cross-border terror attacks

Walls and fences involving Muslim Countries:
Bulgaria/Turkey
Egypt–Gaza barrier
Egypt-Libya border wall
Ethiopia – Sudan barrier
Golan Heights and Syria barrier
Malaysia–Thailand barrier
India–Bangladesh barrier
Indian Kashmir barrier
Iran–Pakistan barrier
Iran -Iraq barrier
Iran -Turkey barier
Jordan- Syria barrier
Kuwait–Iraq barrier
Pakistan–Afghanistan barrier
Somalia/Kenya
Saudi–Yemen barrier
Saudi–Iraq barrier
Tunisia -Libya border fence
Turkey–Syria border barrier
Turkey–Iran border barrier
Turkmen–Uzbekistan barrier
United Arab Emirates–Oman barrier
Uzbek–Afghanistan barrier
Uzbek–Kyrgyzstan barrier
Israel-West Bank barrier
Israel-Egypt barrier
Israel-Lebanon barrier
Israel-Gaza barrier
Melilla border fence between Spain and Morocco
And I am sure I have missed a few that are not on this list