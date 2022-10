Re: Lebanon Progressive Socialist Party: maritime border deal does not mean normalising relations with Israel





% of those who harbor anti-Jew feelings (Pew)

Country………….2005…….2011

Turkey ………….. 60 ……… 96

Jordan ………… 100 ……… 98

Lebanon ……….. 99 ……… 97

Pakistan ……….. 74 ……… 98

Egypt ……………. no …….. 98

Morocco ……….. 88 ……… no

Indonesia ……… no ………..91

no = there was no survey for that country for that year.





