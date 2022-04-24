close
MIDDLE EASTERN (ET)

Re: Iran closes Afghan border crossing after skirmishes with Taliban

MIDDLE EASTERN (ET) by comredg on add comment 29 views
no thumb


Walls and fences involving Muslim Countries:

Bulgaria/Turkey barrier

Egypt–Gaza barrier

Egypt-Libya border wall

Malaysia–Thailand barrier

India–Bangladesh barrier

Indian Kashmir barrierI

Iran–Pakistan barrier

Kuwait–Iraq barrier

Libya-Tunisia border fence

Pakistan–Afghanistan barrier

Somalia/Kenya

Saudi–Yemen barrier

Saudi–Iraq barrier

Turkey–Syria border barrier

Turkey–Iran border barrier

Turkmen–Uzbekistan barrier

United Arab Emirates–Oman barrier

Uzbek–Afghanistan barrier

Uzbek–Kyrgyzstan barrierI

Israel-West Bank barrier

Israel-Egypt barrier

Israel-Lebanon barrier

Israel-Gaza barrier

Melilla border fence between Spain and Morocco



Source link

comredg

The author comredg

you might also like

Leave a Response