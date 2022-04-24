Re: Iran closes Afghan border crossing after skirmishes with Taliban

Walls and fences involving Muslim Countries:
Bulgaria/Turkey barrier
Egypt–Gaza barrier
Egypt-Libya border wall
Malaysia–Thailand barrier
India–Bangladesh barrier
Indian Kashmir barrierI
Iran–Pakistan barrier
Kuwait–Iraq barrier
Libya-Tunisia border fence
Pakistan–Afghanistan barrier
Somalia/Kenya
Saudi–Yemen barrier
Saudi–Iraq barrier
Turkey–Syria border barrier
Turkey–Iran border barrier
Turkmen–Uzbekistan barrier
United Arab Emirates–Oman barrier
Uzbek–Afghanistan barrier
Uzbek–Kyrgyzstan barrierI
Israel-West Bank barrier
Israel-Egypt barrier
Israel-Lebanon barrier
Israel-Gaza barrier
Melilla border fence between Spain and Morocco