Pueblos, en contra de la privatización del aire: Insvestigadora

Este tipo de daño ambiental —dice la autora—, que de pronto pareciera que no importa, además de implicaciones ecológicas, también hay implicaciones sociales, ya que la tierra ha sido rentada por empresas españolas, neerlandesas y alemanas: «Básicamente, le rentan a los campesinos por precios superbaratos, y la renta es por treinta años, con derecho a volver a rentar por otros treinta; entonces la tierra está ocupada por casi cien años. “No te la compro porque no puedo, pero te la voy a rentar por noventa años”».

—No, aquí me tiene que hacer justicia. Y quiero que todos los vecinos se enteren cómo es mi marido, pa que me apoyen.

Griselda Sánchez Miguel narra en su libro Aire, no te vendas que un señor que tiene problemas con su vecino no va a la Policía, va a la radio; busca al locutor, no al abogado. Un señor que tiene dificultades con sus hijos va al locutor. Si tiene dificultades conyugales, la mujer va y dice:

Pero no basta con representar estas preocupaciones: las radios comunitarias son participativas; el micrófono está abierto a todos, sin importar que se tenga o no un título de periodismo o de locutor. Otra de las características de las radios comunitarias son los contenidos locales, la pertinencia lingüística y cultural.

Griselda añadió que, muchas veces, cuando las empresas llegan a esos lugares, no proporcionan información veraz ni transparente, y afirmó que solamente se manejan con discursos de «vamos a generar más empleos», pero realmente no informan cuáles son las implicaciones generales y particulares de los proyectos: «Esta radio tomó ese papel de informar y sobre todo concientizar la movilización para la defensa del territorio».