Promesas rotas por una energía lejana en megapresa brasileña

Dadas las circunstancias, la compañía que opera la presa, Norte Energia, estudia construir en el lugar una central eléctrica de gas natural, según publicó la semana pasada el diario Estado de S. Paulo. En una respuesta por correo electrónico, Norte Energia dijo a The Associated Press que está desarrollando proyectos para ampliar el sector energético, sin dar detalles.

En un email enviado a The Associated Press, Norte Energia dijo que las familias locales comen más de tres veces la cantidad de pescado recomendada por la Organización Mundial de la Salud e insistió en que había creado una “cooperativa” de pescadores para mitigar el impacto sobre el río.

La fiscalía federal ha realizado 27 investigaciones diferente sobre Belo Monte. Entre otras cosas, se ha acusado a empresas y agencias públicas de no hacer las consultar obligatorias con comunidad indígenas y de no cumplir su promesa de construir infraestructuras básicas de alcantarillado para los vecinos de la zona.