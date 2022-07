¡Patronato, un Verano de 10!

Para cerrar tenemos Matebásico, que con casi de 10 años de experiencia con jóvenes de secundaria, regularizará los conocimientos de estudiantes de este nivel en 3 sedes repartidas por toda la ciudad de Los Mochis; Secundaria Técnica no. 16 en el Ej. 9 de Diciembre, Secundaria Técnica no. 89 en Fracc. Santa Rosa y en la Secundaria Técnica no. 94 de Fracc. Nuevo Horizonte.

