Pati Chapoy pone en su lugar a reportera por hacer mal el trabajo

“Esta reportera la agrede obviamente a la señora Lavat, la hace enojar a tal grado de que cuando termina la entrevista, yo no sé que le preguntó no tengo la menor idea, regresa esta reportera con el grupo de reporteros que ya habían trabajado, y lo primero que dicen de una forma muy baja, y muy poco profesional alardeando de que logró enojar a la Lavat…”, dijo Pati señalando que su equipo no la entrevistó.

