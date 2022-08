Orientar a los diputados por el presupuesto

by

En aprietos se van a meter los diputados federales, entre ellos la de Ahome, Ana Ayala Leyva, porque los agricultores sinaloenses ya están listos para convocarlos a reuniones con el fin de plantearles las necesidades de recursos que esperan que contemple el presupuesto federal del próximo año. Ya están en la ruta crítica porque para el 15 de noviembre necesita estar “planchado”. Ya el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Marte Vega, planteó la necesidad de orientar a los diputados federales sobre el presupuesto para el agro. Sin embargo, algunos dicen que para reunirse con ellos va a estar “pelón el cochi” mucho menos que se dejen orientar porque se creen que todo lo saben.

De hecho, sin ver nada claro es lo que aseguran los productores agrícolas de Sinaloa con las acciones y trabajo realizado por el diputado federal Fernando García. Dicen que hasta ahora es mucho aspaviento el que ha hecho porque, entre el tanto ir y venir, no se concreta nada. Ya en esta semana tuvo una primera audiencia de gestión con el secretario particular del director en jefe del Registro Agrario Nacional y con el director interinstitucional del organismo, Jorge Ortiz, pero no hay acciones que se concreten a meses de estar al frente de esta encomienda a favor del campo sinaloense.

Ahora sí que se pusieron firmes en sus exigencias los productores de sorgo y frijol. Al menos 15 de ellos dieron ayer un plazo de 10 días para que una de las empresas bodegueras asentadas en la capital del estado les liquide la deuda de 3 millones de pesos. De no hacerlo así, los productores emprenderán acciones legales, pues están cansados de soportar a las empresas mala paga. Lo mismo planean hacer con otra empresa del mismo giro que por varios años ha hecho negocio con los agricultores de Angostura, sin pagarles en tiempo ni forma. Las acciones son coordinadas por la Confederación Agraristas Mexicana, que preside Ulises Gaxiola.

Los productores de mango de Escuinapa ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Primero el precio del mango, que pese a la movilización que realizaron para que los empacadores les dieran un peso más, no lo lograron. Tuvo que intervenir el secretario de Agricultura estatal, Jaime Montes, para calmar las aguas y entregarles un racimo de buenas intenciones que esperan que se cristalicen en el corto plazo. Pues ahora denuncian robo hormiga de mango, este suceso que le provoca un enorme dolor de cabeza y pérdida económica, pues a pesar de que han pedido que se regule la compra del mango, no se han salvado de los ladrones. Ahora le compete a la alcaldesa Blanca García poner a trabajar a su jefe de la Policía Municipal para que entregue resultados.

Dirigentes de seis módulos de riego se reunieron ayer con el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, para notificarle que le ayudarán en la limpieza del dren San Joachín, así como en el cambio de tubería dañada en el mismo, pues la idea es prevenir que se sigan dando inundaciones en esa zona por dicha razón. El municipio les dará el 100 por ciento del diésel en esos trabajos, solo habrá que ver cómo se justifica la aplicación de ese combustible en maquinaria que no es de la comuna. Hay unos muy fijados.





