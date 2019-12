Oficina de ONU en México critica al gobierno por Tren Maya

La metodología del proceso de consulta no se discutió con las comunidades involucradas, añadió, lo que significa que las autoridades decidieron por su cuenta a quién preguntarle, cuándo hacerlo y en dónde. La oficina señaló que la duración de las consultas fue muy breve, las traducciones a idiomas indígenas fueron inadecuadas _cuando hubo tales_ y que muchas personas no pudieron costear el viaje para asistir.

La oficina señaló que, durante las asambleas, los observadores se dieron cuenta que sólo se mencionaron los posibles beneficios del proyecto y no los “impactos negativos” que podría ocasionar. Varias veces, dijo, los participantes preguntaron sobre esos posibles impactos y no recibieron una respuesta clara ni completa.