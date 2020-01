No habrá más reducción de salarios a funcionarios de la UAS

En lo que corresponde al pago de la quincena próxima a llegar, destacó que aún no se cuenta con el recurso extraordinario que sería depositado por el gobierno federal, sin embargo no se tendrán problemas para el pago pues se tiene recurso federal y estatal.

“Lo que se llegara a juntar por eso se va a ir para el aguinaldo, salvo y lo resolvamos y no tengamos ese problema, entonces lo destinamos a otra cosa, por lo que se plantearan mejor otros aspectos, pero que no sea austericida”, indicó Guerra Liera.

Culiacán, Sinaloa .- Dentro de las medidas de austeridad en la Universidad Autónoma de Sinaloa, no se planea incrementar la suma de descuento salarial para altos funcionarios, ya que al parecer del rector, Juan Eulogio Guerra Liera, la fuga de dinero no se concentra en lo que se destina al pago de salarial de funcionarios.