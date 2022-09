NBA: LeBron James y Chris Paul se pronuncian sobre la suspensión a Robert Sarver, diciendo que fue insuficiente

Hace un par de días, la NBA, encabezada por el comisionado Adam Silver, dio a conocer que el propietario mayoritario de los Phoenix Suns, Robert Sarver, fue suspendido un año y multado con 10 millones de dólares.

¿Cuáles fueron las razones? Bueno, en primer lugar crear un ambiente laboral hostil, en donde manejó lenguaje racista, sexista, y en segundo, tercer y hasta cuarto lugar, por acoso, comentarios de connotación sexual, denigrantes, sobre apariencia de las mujeres, gritos y maldiciones.

Durante el año de suspensión, Sarver no podrá acercarse a ninguna instalación de los Phoenix Suns y Phoenix Mercury, ni representará a la NBA en ningún evento, hasta que vuelva a ser restaurado.

Inconformidades

Un día después del veredicto en contra de Sarver, jugadores de la talla de LeBron James de Los Ángeles Lakers, y Chris Paul de los Phoenix, ambos futuros miembros del Salón de la Fama, catalogaron como insuficiente el castigo impuesto al empresario, y mostraron su inconformidad en sus redes sociales.

“Leí las historias de Sarver un par de veces ahora. Debo ser honesto… “Nuestra liga definitivamente se equivocó. No necesito explicar por qué. Ustedes lean las historias y decidan por ustedes mismos. Lo dije antes y lo voy a decir de nuevo, no hay lugar en esta liga para ese tipo de comportamiento. Amo esta liga y respeto profundamente nuestro liderazgo. Pero esto no está bien. No hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún lugar de trabajo. No importa si eres dueño del equipo o juegas para el equipo. Mantenemos nuestra liga como un ejemplo de nuestros valores y esto no es eso”, escribió James.

Chris Paul también, quien ya fue el presidente de la Asociación de Jugadores de la NBA, y es un elemento muy respetado, también se tomó el tiempo de escribir unas líneas mostrando su disgusto con la decisión contra Sarver.

Te recomendamos leer

“Como muchos otros, revisé el informe. Estaba y estoy horrorizado y decepcionado por lo que leí. Esta conducta, especialmente hacia las mujeres, es inaceptable y nunca debe repetirse.Soy de la opinión de que las sanciones no lograron abordar verdaderamente lo que todos podemos estar de acuerdo en que fue un comportamiento atroz. Mi corazón está con todas las personas que se vieron afectadas”, agregó Paul, quien juega para los Suns, equipo propiedad de Sarver.





Source link