New GaNFast Power ICs Overtake Old, Slow Silicon Chips in Density Power’s 400V, 300W “1/4-Brick” DC-DC Converter (PRWeb September 30, 2020) Read the full story at https://www.prweb.com/releases/navitas_delivers_2x_more_power_for_industrial_telecom_and_data_center_power_supplies/prweb17429592.htm



Source link

The author admin