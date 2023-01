Mona y Geros denuncian en redes que ladrones entraron a su casa y se llevaron MILLONES de pesos

“Necesitamos mejor movernos, vender aquí y no rentar porque les pueden hacer lo mismo porque a los perros ya les gustó hacer lo mismo. Necesitamos quemar el fraccionamiento para que la gente no venga aquí”.

“Los policías me dijeron que fue con una pulidora, yo me fui como a las 7 de la noche y regresé en la madrugada. Yo le dije a Geros ‘es alguien de aquí porque cómo se subió y cómo se bajó del techo, ahí se ven las manchas de los tenis’”.

“Mis cámaras solo graban en la calle, no graban el techo, no sé ni de dónde pensar que se meterían, mi casa tiene la malla de la pinche electricidad y el perro fraccionamiento tienen cámaras pero solo en la entrada, yo siento que se brincaron por las casas que están solas, porque mi escalera está por dentro de la malla esa que da toques”, explicó Mona.

Los creadores de contenido también se fueron contra los guardias del fraccionamiento en el que habitan por no cumplir con su trabajo, de hecho, no quisieron ayudar a los influencers y se portaron de forma grosera, razón por la que Mona los grabó para ‘quemarlos’.