Mi corazón me dice que el chico de la foto es mi Braulio: Madre

De lo que sí está segura es que él no se fue de la casa por su propia voluntad, porque no tenía problemas; además tenía planes de que su novia se fuera a vivir con él, tenía muchos sueños. Los padres de Braulio llaman a los sinaloenses a que los ayuden a localizarlo, no se quieren regresar a su estado solos porque eso sería muy doloroso.

Cuando ya estaba de regreso, le mandó un mensaje a su novia diciéndole que se le había ponchado una llanta, pero ya no volvió a tener comunicación. Se desconoce cuáles fueron los motivos, por lo que él debe andar por este estado, porque tiene la consciencia tranquila y su hijo no hacía nada malo.