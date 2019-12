Mario Villanueva se queja por no pasar navidad con su familia

Ciudad de México .-Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó abierta la posibilidad de que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid se le conceda a final del año que termine de purgar su condena desde prisión domiciliaria, el ex mandatario se quejó de no pasar la Navidad y posiblemente el Año Nuevo con su familia en su casa.

