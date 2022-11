Marcelo Ebrard invitado a Sinaloa

Muy atentos porque sea cual sea quien abandere la candidatura de Morena, creemos que se perfila para ganar, tanto al presidente como al partido le queda hándicap y popularidad suficiente para lograr el triunfo, súmele que no existe oposición, la alianza Va por México no tiene un solo cuadro de peso. Falta tiempo, veremos si cambia el panorama.

Definitivamente hay mucha madurez en los dos políticos, Rubén Rocha dice que no se puede mover en lo personal, sino como el gobernador de Sinaloa y nunca quiero que la vaya mal a Sinaloa. Quiere decir que, aunque en lo particular es cercano a Monreal, no puede apoyarlo porque está primero su investidura y cargo, así como su lealtad a AMLO.