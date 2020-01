Maestros se manifiestan para exigir el pago de prestaciones

“La sección 27 está exigiendo el pago correspondiente, que se cubra la prestación, de tal manera que no podemos andar regateando lo que ya está conseguido, y qué bueno que hay la expresión de los trabajadores para que no se piense que solamente es la representación sindical la que está insistiendo”, expresó.

Es fácil decir hay una promesa de pago. Nos tienen ya hace más de tres meses así, esto no es nuevo, es un antecedente del 2018. Un 40 por ciento se quedó sin pago, igual de lentes y dientes. Yo entiendo que está minutado, acuerdo que se hace por escrito, entonces no entiendo dónde está el recurso”.