Maestros no se doblan pese a las condiciones precarias: no les pagan desde meses





Los maestros de la Escuela Preparatoria Felipe Bachomo de Charay, El Fuerte, se manifestaron ayer en la carretera Los Mochis-El Fuerte porque desde septiembre no se les paga su sueldo. No es la primera vez que se movilizan con el apoyo de los estudiantes de comunidades indígenas. De hecho, es a ese sector, el indígena, al que ellos le están sirviendo. Por eso causa indignación que el problema no se les resuelva a los profesores y más en esta época navideña.

la secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Graciela Domínguez, debe de atender el caso de estos maestros, como de otros con el mismo problema, para que no abandonen las escuelas porque los jóvenes se quedarían “volando”.

La situación no compagina con el discurso del gobierno de la Cuarta Transformación de apoyar a los que menos tienen y de los sectores vulnerables. Aquí está la oportunidad de cumplirlo.





