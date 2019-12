Los Cañeros son barridos en casa

Los sonorenses abrieron el marcador en la segunda entrada, cuando Roberto Ramos abrió con doble y tras un out, Fernando Pérez produjo con sencillo al jardín derecho. Aumentaron la ventaja en la quinta, cuando después de un out, Roel Santos conectó doble y tras el segundo tercio, Francisco Peguero se voló la barda de jardín central con panorámico cuadrangular. Otro par en la sexta, que abrió Fernando Pérez recibiendo base por bolas y enseguida Alex Flores conectó jonrón por el jardín izquierdo. La única carrera de los mochitenses llegó en el cierre de la séptima entrada, con cuadrangular solitario de Juan Bernabé Uriarte.

you might also like