Listas las semifinales del beisbol en Juan José Ríos

Porcentaje de bateo Nombre Equipo Total 1. B. Rojo Osunas .465 2. C. Heredia M. Osuna .456 3.-A. Ramos M. Osuna .449 4.-A. Rodríguez Magón .443 Lideres en sencillos 1. C. Heredia M. Osuna 31 2. A. Ramos M. Osuna 28 3.-B. Rojo Osunas 25 4.-A. Sanchez M. Osuna 22 Lideres en dobles 1. O. Moroyoqui M. Osuna 11 2. M. Apodaca Magón 9 3.-B. Benitez Magón 8 Lideres en Triples 1. R. Camacho Osunas 7 2. N. Sandoval Arrocera 3 Lideres en cuadrangulares 1. J. Valenzuela Magón 7 2. M. Apodaca Magón 3 3.-A. Ramos M. Osuna 3 Lideres en hits totales 1. A. Ramos M. Osuna 40 2. C. Heredia M. Osuna 38 3.-M. Apodaca Magón 33 Lideres en juegos ganados 1. I. Beltrán Magón 8-0 2. E. Ruiz Osunas 5-0 3.-V. Castro M. Osuna 8-2

