Liga MX: La vuelta ante Santos en Torreón será complicada, reconoce el arquero del Toluca, Tiago Volpi

El arquero de los Diablos Rojos, Tiago Volpi consideró que la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX ante Santos Laguna será complicada, por la calidad del rival y porque seguramente su afición buscará pesar, pero advirtió que Toluca irá a Torreón con la mentalidad de no rendirse nunca y de buscar el pase a semifinales.

“Debemos tener la tranquilidad, ir con mucha concentración para hacer un gran partido y ojalá salir con la clasificación”, expuso el cancerbero brasileño, quien se convirtió en la figura del encuentro al marcar de penal el gol que decretó la voltereta y el resultado favorable para los Escarlatas.

Tras aclarar que no cobró el penal como reivindicación, Tiago Volpi narró así este momento que quedará para la historia, grabado en la mente del propio jugador y de la afición. “Cobré el penal porque me sentía bien, me sentía con la confianza, porque lo he hecho otras veces en mi carrera, porque entreno, y porque los dos pateadores oficiales no estaban en cancha”.

Te recomendamos leer

Asimismo, Tiago Volpi destacó también el papel que jugó la afición, y es que su impulso fue factor clave para la reacción de los Diablos Rojos. “La gente creyó en nosotros en todo momento, porque yo, desde la portería escucho un poco más las cosas y cuando el partido estaba 3-2 para ellos”, manifestó.





Source link