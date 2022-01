Liga MX: El Puebla buscará los tres puntos en su visita a Tigres y manda fuerte mensaje

El Puebla no pudo hacer valer la localia en la fecha 1, aunque jugo con un hombre de más por casi 60 minutos luego de la expulsión en el primer tiempo del colombiano Roger Martínez en el primer tiempo, pero los de la franja no pudieron abrir la defensa del América sumando solo un punto en el arranque del Clausura 2022 de la Liga MX .

you might also like