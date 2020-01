La próxima semana se arranca La cosecha de papa en la región

“Ahorita el mercado no no está en buenas condiciones, ya que los precios fluctúan entre los 4 y los 7 pesos por kilo y con esos números el productor no saca sus costos de inversión, pero esperamos los mercados se reactiven con la calidad de Los Mochis y podamos estar por encima de los 7 pesos”. puntualizó.

you might also like