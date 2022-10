"La Nicholette", la historia real real tras el corrido "La Muchacha del Salado"

México. “La Nicholette” es una joven de 17 años que ha conseguido fama en parte gracias a el corrido “La Muchacha del Salado”, un regalo que ella misma quiso hacerse y por encargo se la escribió el Grupo Arriesgado, quien también la canta.

A través un video que “La Nicholette” comparte en su canal de YouTube, ella comparte cómo y por qué tuvo la idea de que le escribieran dicho corrido que se ha vuelto muy popular en las redes sociales y por el que es más conocida también.

“La Nicholette” cuenta que deseaba que el Grupo Arriesgado diera su show en su fiesta de 17 años, pero esto no fue posible y se le ocurrió pedirles que le escribieran un corrido.

“Les pedí el corrido pensando en que iba a durar toda la vida, además por él me iba a hacer más reconocida y me iba a traer más clientes a mi negocio.”

“La Nicholette” confiesa que jamás imaginó el éxito de tal canción: “nunca me imaginé que iba a explotar el corrido, un amigo mio conocía a un integrante del Grupo Arriesgado, hablamos y les mandé dinero.”

La joven, quien en enero próximo cumplirá 18 años de edad, confiesa que realmente ella no es de El Sanado, pero sí su papá. “Nací en Phoenix, Arizona, he ido a El Salado varias veces y lo considero mi segundo hogar.”

También “La Nicholette” confiesa que por el corrido de “La Muchacha de El Salado” pagó 6500 dólares y no le pesa, porque los resultados han sido bastante buenos hasta ahora.

“Me siento igual, nada presumida, aunque eso dicen de mi; en lo que he cambiado es que he sido más reconocida, me va más bien en mi negocio y me piden fotos.”

La guapa joven empresaria refiere que a su corta edad ha conocido la fama y rechaza sentirse más que otras personas: “Ando por mi camino, no por la vida de otros, me vale m…hay envidias, críticas y todo eso, pero no me importa, yo soy una persona normal, no me creo nada.”

Esto dice La muchacha del Salado

“Porque la dama lo pidió en estos versosa aquí le cantamos La Muchacha del Salado, por un corrido

Compa Angel deme tiempo; la muchacha es atrevida y allá por Phoenix ahí se la rifa, salió cabrona entre cabrones, puso la muestra a sus pocos años.”

“Madera de muy buen árbol, ahí saquen cuentas y es del Salado, le entró de lleno al negocio, en pocas palabras fue haciendo leña; no todo lo que brilla es oro, ya le tocó uno que otro trancazo, pero ni pa’ quejarse porque el sol sale pa todos lados.”

