LA GLORIETA

Productores. Los agricultores se despiden de uno de los años más complicados de los últimos tiempos, por la falta de apoyos del Gobierno federal y los problemas de comercialización de sus granos, porque todavía hay bodegas que no les pagan por sus cosechas. El panorama no luce nada favorable para el 2020, con tantos recursos presupuestales, todo pinta para tener un año negro, con muchos riesgos de heladas en los primeros días de enero.

Nuevos impuestos. Para que se vaya preparando para el 2020, porque habrá aumentos y nuevos impuestos, cortesía de los diputados locales y el Gobierno del Estado. Para los usuarios de los casinos, a partir del 1 de junio deberán de pagar un 10 por ciento de impuestos por cada apuesta que hagan en estos establecimientos, como ya se aplica en otras entidades federativas, con la estrategia de combatir la ludopatía. En ese mismo mes, los propietarios de razers y cuatrimotos deberán de pagar emplacado, aunque estas unidades no tienen permiso de circular por la ciudad, porque no son seguros, y está prohibido en la Ley de Tránsito y Transporte. Y para todos los ciudadanos con predios y viviendas, a partir de enero pagarán 2.5 por ciento más en impuesto predial, por la actualización que aprobó el Congreso del Estado. Y si tiene algún trámite estatal qué hacer, es mejor que lo haga entre lunes y martes, porque a partir del jueves puede haber incrementos o actualización, que para efectos en el bolsillo es lo mismo.

Sin perdón. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, decidió irse de vacaciones navideñas, sin pedir perdón a los periodistas y medios de comunicación por la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que acreditó violaciones por haber violentado el derecho humano a la libre expresión y a la seguridad jurídica, por el rechazo y descalificación dirigidas a periodistas, comunicadores y medios de comunicación. La recomendación fue para Estrada Ferreiro y para el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien ya pidió disculpas públicas en sesión de cabildo, aunque lo hizo obligado, sin muestra de sinceridad y en 13 segundos, pero algo es algo. Lo grave en el caso de Culiacán, que en sesión de cabildo los regidores, incluidos los de Morena, y la síndica procuradora Sandra Martos, se disculparon y solidarizaron con los reporteros y medios de comunicación, pero Jesús Estrada no quiso hacerlo; de ese nivel es su estatura humana y política, de no querer reconocer sus errores y cambiar para beneficio de Culiacán y de su Administración. El plazo legal para atender las recomendaciones de la CEDH vence en enero, y ahora solo falta esperar a que lo haga y de qué manera lo hará. Hay que recordar que el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en sesión de cabildo, ofreció una disculpa pública de manera personal y a nombre de algunos de sus funcionarios a la síndica procuradora Angelina Valenzuela tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) que señala que se ha ejercido violencia política y de género en contra de la funcionaria.