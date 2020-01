LA GLORIETA

Cercanía. Producto de la buena relación que tienen, el empresario mochitense Guillermo Aguirre Borboa figuró como invitado especial del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la gira de dos días que este realizó por Chihuahua. López Obrador y Aguirre Borboa se fundieron en un emotivo abrazo en cuanto se vieron en Ciudad Juárez y en Nuevo Casas Grandes. El presidente llegó al estado vecino para tener un encuentro con trabajadores de maquiladoras, supervisión de las clínicas del IMSS-Bienestar en los municipios de Allende, Guachochi y Bocoyna. Ayer López Obrador estuvo en Nuevo Casas Grandes, donde entregó los apoyos del programa Tandas para el Bienestar. En los dos días, al extesorero del Ayuntamiento de Ahome se le vio muy cercano a López Obrador como cuando el mandatario viene a Sinaloa.

Víctima. Muy mal mensaje manda a los medios de comunicación y a la sociedad culiacanense el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en su respuesta a la recomendación hecha por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque no acepta lo establecido en el documento, que acredita violaciones al derecho humano de la libertad de expresión, por las descalificaciones que el alcalde hace contra los comunicadores y medios de comunicación. La actitud de Estrada Ferreiro con esta respuesta es soberbia y no muestra el más mínimo interés de cambiar, y hasta se hace la víctima, al señalar a los reporteros de hacer preguntas bélicas e insidiosas con el fin de crear confrontación. Muy mala postura asume el alcalde y sus funcionarios que lo respaldan, y a pesar de que llevan 15 meses en confrontaciones y con discursos de odio contra los medios, no se percibe interés en cambiar y con esa mala actitud quiere ser candidato en el 2021, cuando ha encabezado una administración municipal desastrosa, con pésima prestación de servicios públicos, sin obras públicas de impacto, sin pavimentación de calles, con mucha inseguridad, y aún así no le da vergüenza volver a pedir el voto de la ciudadanía. En la elección 2018 era un candidato desconocido, pero ahora será uno muy conocido, pero reprobado como gobernante y servidor público.

Sin dirigente. La visita que sostuvo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, el pasado martes a la ciudad de Culiacán, calmó un poco los ánimos bélicos de muchos morenistas que le han apostado a la confrontación y al divisionismo para buscar controlar el partido en Sinaloa. Pero la líder nacional del partido, quien también aspira a mantenerse en el cargo, dejó en claro que no habría procesos internos para renovar la dirigencia estatal y municipales, y en el CEN designarán un delegado, que se hará cargo de Morena en Sinaloa durante el próximo proceso electoral, que iniciará en septiembre de este año. Eso serena las aguas de muchos morenistas, porque además les pidió trabajar en la unidad y evitar las confrontaciones internas. Otra de las novedades, es que ya no elegirán todas las candidaturas por medio de tómbolas, porque ya se dieron cuenta que eso no les están funcionando, debido a que llegan a cargos de elección, personas que no siguen la ideología. Mientras tanto, la confrontación seguirá a nivel nacional, entre los aspirantes a dirigir a Morena: Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas.

Olvido. Las autoridades de salud en Sinaloa siguen dando muestra de insensibilidad para atender la salud de los enfermos en la entidad, y más para quienes sufren de una enfermedad terminal como el cáncer. Resulta inconcebible que el Hospital Pediátrico de Sinaloa se haya quedado sin medicamentos e insumos para brindar las quimioterapias a los niños, y que sus padres tengan que hacer hasta lo imposible por comprar esos faltantes, incluso ha habido niños que han tenido que suspender las quimioterapias, poniendo en riesgo sus vidas. Lo más desafortunado es que no haya respuesta inmediata de las autoridades estatales, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel anda de gira y disfrutando de los atractivos de Mazatlán con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Los niños con cáncer y sus familias tienen que sufrir por la terrible enfermedad que amenaza con arrebatarles sus vidas y con la indiferencia de las autoridades que su obligación es garantizar los servicios de salud, y más ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que toda atención será gratuita con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que hasta ahora no ha funcionado.





Source link