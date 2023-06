La encrucijada del PAS

Pero la opción más interesante que hoy tiene el PAS es su incorporación a la alianza opositora . Ello tendría enorme impacto político. Modificaría todoel escenario electoral. El PRI, PAN y PRD y diversos grupos de ciudadanos no han logrado organizarse. Carecen de estructura, de liderazgos fuertes, y están inmersos en un laberinto para decidir cómo elegir a sus candidatos. No tienen avance.

