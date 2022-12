Intocable revela que CANCELARON CONCIERTO en Monterrey por INESTABILIDAD EMOCIONAL

Monterrey.- Tras la abrupta cancelación del concierto del grupo Intocable en Monterrey, el vocalista de la banda, Ricky Muñoz, salió a dar la cara sobre los motivos que tuvo para parar el show al que asistieron cientos de personas.

Por medio de redes sociales, el acordeonista de Intocable declaró que no se encontraba en condiciones para otorgar el concierto, debido a que ha tenido mucho trabajo y no estaba bien emocionalmente para interpretar sus exitosas melodías.

“La verdad me siento super mal, físicamente me siento super bien; puedo hablar, lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso, pues una disculpa. Me disculpo por tener mucho trabajo y yo creo que aquí fue donde recaí en eso”, indicó el cantante de 47 años.

El intérprete también confesó que nunca tuvo intenciones de dejar el concierto a medias, pero que no estaba dispuesto a “fingir” que no estaba pasando nada frente a sus fanáticos, razón por la que prometió a su público brindar un concierto completo a principios de 2023.

“No quería que pasara de esta manera, pero me sentía yo más impotente y, más que nada, no podía fingir que todo está bien, cuando no está bien, pero les prometo regresar en enero. Regresamos en enero, reponemos estas dos fechas, si todavía nos quieren o todavía quieren acompañarnos. No tiren su boleto y acompáñenos en enero”, manifestó el vocal de Intocable.

Por último, el artista dio gracias por el apoyo, cariño y empatía que sus fanáticos ofrecieron, remarcando que se sentía terrible de no haber brindado una buena presentación, como lo hacen siempre.

“Ustedes son el mejor público. Me siento mal, la verdad, me siento muy mal; físicamente no, me siento mal por dentro. Soy profesional, ante todo, quisiera que fuera diferente y haber terminado todo el show completo, pero no íbamos a mitad de show y no iba mejorando allá. No podía fingirles ni echarles mentiras, pero allí estaremos con un show completo y mejores”, aseguró el cantante para terminar su comunicado.

Sin embargo, no todos los seguidores de la agrupación estuvieron de acuerdo y quedaron muy inconformes con el show y la explicación que Ricardo Muñoz hizo en Internet, por lo que lo llamaron “prepotente” y “grosero”.

“Me decepcionaste totalmente”, “Muy mal tu actitud en el escenario”, “Una cosa es sentirse mal y otra es ser grosero con el público”, “Deberían regresar el dinero”, “Eres un ser humano, no un robot”, expresaron internautas.

Lo que molestó a la mayoría de quienes asistieron al concierto es que el evento comenzó con mucha normalidad, hasta que 40 minutos después lo detuvo sin importarle que todo el lugar estuviera repleto.

Por su parte, la página oficial del recinto en Facebook anunció que las entradas que se usaron para el concierto de ayer serán válidas en el mes de Enero, y que se hará un reembolso a quienes lo deseen.

“En los próximos días se informará el proceso a seguir para las personas que asistieron el día de ayer 02 de diciembre (es importante que guardes tus boletos). Los boletos del 03 de diciembre serán válidos para la nueva fecha. Las personas que deseen su reembolso podrán solicitarlo al siguiente correo electrónico: reembolsos@superboletos.com del 12 al 26 de diciembre del 2022”.





