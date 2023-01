Incendio de basurero afectó e intoxicó a albergues de migrantes en Reynosa

Las autoridades de Protección Civil Municipal no se daban abasto para evacuar el albergue esta noche, cuando el humo se intensificó y obligó la intervención del gobierno por presentarse los primeros cuadros críticos de intoxicación por inhalación de humo. Los cuerpos de Brigadistas Voluntarios , personal de otras dependencias gubernamentales aportaban sus vehículos para movilizar a los migrantes que pernoctan de por sí hacinados en los albergues Senda de Vida Uno y Dos. El principal problema de intoxicación masiva se dio en el refugio Senda de Vida Dos, ubicado en la colonia Ampliación Carmen Serdán, al lado del ejido y del basurero clandestino. Este basurero desde el 2017 fue clausurado cuando el gobierno municipal decidió prohibir tirar basura en carretones, pero sigue siendo usado por pepenadores que usan ahora camionetas y tienen el apoyo de grupos fácticos organizados que cobran por dejarlos entrar a tirar basura. El ayuntamiento anunció un pronunciamiento sobre el tema a la medianoche, pero aun no lo aportaban.

