Incendiario discurso de Sandra Cuevas tras operativo de la Contraloría en la Cuauhtémoc

“No vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, ¡Qué se las coman, porque yo me voy a comer la Ciudad de México! Nos vamos a trabajar, ya saben que a nosotros no nos tiembla nada ni nos da miedo nadie.

Ya encendidos los ánimos, Cuevas Nieves se dirigió directamente a su equipo de trabajo a quienes hizo un llamado a cerrar filas, no dejarse intimidar, no caer en provocaciones y ponerse a trabajar.

“La contralora, encerraró a toda mi gente y los tienen detenidos. No lo pueden hacer, no tienen ninguna notificación, jurídicamente están cometiendo un delito “, dijo la alcaldesa.