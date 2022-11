Hoy No Circula en la CDMX y Edomex: lunes 21 de noviembre de 2022

En caso de que no se sigan las medidas establecidas en el Hoy No Circula, como lo indica el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el infractor será acreedor a una multa de 20 y 30 UMAs, es decir entre 1,924 y 2,886 pesos.

El Hoy No Circula es un programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , que aplica en la Ciudad de México y municipios colindantes del Estado de México, con el fin de restringir la movilidad vial, para reducir la emisión de gases contaminantes.