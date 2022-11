Gobernadores apoyarán en marcha a AMLO el domingo

“Nos sumamos a esta iniciativa y marcharemos junto al Presidente convencidos de que no sólo debemos reconocer lo mucho que se ha logrado en el ámbito político, económico, social, sino también bajo la certeza de que nuestro País debe continuar ampliando y profundizando dichos cambios. “Particularmente para que la democracia sea cada vez más una expresión de la acción colectiva y no meramente un régimen político institucional en manos de expertos que actúan de manera facciosa y el servicio de una minoría”, afirmaron.

